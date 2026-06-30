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30 Июня 2026, 18:21
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В Кишиневе задержали сожителей: подозревают в торговле наркотиками из автомобиля

По подозрению в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ задержаны 37-летний мужчина и 19-летняя девушка, которые являются уроженцами Единецкого и Новоаненского районов.

В Кишиневе задержали сожителей: подозревают в торговле наркотиками из автомобиля.
В Кишиневе задержали сожителей: подозревают в торговле наркотиками из автомобиля.

Сообщается, что задержанные входили в состав специализированной группировки. 

Подозреваемые использовали личное авто для доставки наркотиков потребителям, развозя товар по заранее определенным адресам.

В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли наркотики типа PVP ("соль"), гашиш, а также самодельные приспособления для употребления веществ.

Мужчина задержан на 72 часа. В соответствии с действующим законодательством, подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы. 

Расследование будет продолжено.

Источник
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