В Кишиневе задержали сожителей: подозревают в торговле наркотиками из автомобиля

По подозрению в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ задержаны 37-летний мужчина и 19-летняя девушка, которые являются уроженцами Единецкого и Новоаненского районов.

В Кишиневе задержали сожителей: подозревают в торговле наркотиками из автомобиля.