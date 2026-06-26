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politia.md logopolitia
26 Июня 2026, 18:36
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В Кишиневе задержали троих молодых людей по подозрению в разбойном нападении

Подозреваемым 19, 20 и 25 лет. Они родом из Кишинева, Шолданештского и Хынчештского районов.

В Кишиневе задержали троих молодых людей по подозрению в разбойном нападении.
В Кишиневе задержали троих молодых людей по подозрению в разбойном нападении.

По данным полиции, один из подозреваемых был знаком с одной из потерпевших и ночью пришел к ней домой. Когда дверь открыли, в квартиру, как утверждают следователи, вошли все трое.

По версии полиции, злоумышленники избили двух находившихся в квартире человек, нанесли им несколько ударов и, угрожая ножом, потребовали ценности.

После этого подозреваемые обыскали жилье в поисках денег и других ценных вещей, однако ничего не нашли и скрылись.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личности предполагаемых нападавших и задержали их. По решению суда все трое помещены под предварительный арест сроком на 30 суток.

Источник
politia.md logopolitia
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