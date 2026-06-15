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politia.md logopolitia
15 Июня 2026, 18:30
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В Кишинёве задержали двух граждан Украины по подозрению в мошенничестве

Сотрудники полиции Бельц задержали с поличным двух 19-летних граждан Украины, которых подозревают в участии в мошеннической схеме в качестве курьеров.

В Кишинёве задержали двух граждан Украины по подозрению в мошенничестве.
В Кишинёве задержали двух граждан Украины по подозрению в мошенничестве.

По данным правоохранителей, молодые люди были задержаны в Кишинёве в момент получения денежных средств от двух потерпевших. Одной из жертв мошенники передали указание отдать 300 тысяч леев, другой — 250 тысяч леев. Следствие считает, что деньги были получены путём обмана.

Во время задержания у одного из подозреваемых также обнаружили и изъяли 221 тысячу леев и 6 800 евро. Происхождение этих средств предстоит установить в ходе дальнейшего расследования.

Благодаря оперативным действиям полиции весь ущерб в размере 550 тысяч леев удалось своевременно вернуть потерпевшим.

Оба подозреваемых задержаны на 72 часа. В настоящее время они фигурируют в четырёх уголовных делах по фактам мошенничества.

Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств преступной деятельности, выявлению других возможных участников схемы и проверке информации о наличии дополнительных жертв.

В полиции в очередной раз призвали граждан быть осторожными и не передавать деньги незнакомым людям. Правоохранители напоминают: если под различными предлогами вас убеждают передать или перевести крупную сумму денег, необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию.

Источник
politia.md logopolitia
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