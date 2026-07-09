В Кишиневе задержали семерых подозреваемых в разбойном нападении.

Семеро подозреваемых в возрасте от 17 до 25 лет заманили 27-летнего мужчину в лесополосу возле коммуны Тогатин под предлогом продажи фруктов.

Там, скрыв лица, они угрожали ему убийством и потребовали 900 тысяч леев. После отказа потерпевшего злоумышленники похитили из его автомобиля деньги в разных валютах, причинив ущерб на сумму более 22 тысяч леев.

В результате специальных следственных мероприятий все семеро подозреваемых были установлены и задержаны. Часть похищенного имущества удалось вернуть.

Подозреваемые арестованы на 30 суток. В случае признания виновными им грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.