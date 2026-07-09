theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
9 Июля 2026, 20:21
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишиневе задержали семерых подозреваемых в разбойном нападении

Семеро подозреваемых в возрасте от 17 до 25 лет заманили 27-летнего мужчину в лесополосу возле коммуны Тогатин под предлогом продажи фруктов.

В Кишиневе задержали семерых подозреваемых в разбойном нападении.
В Кишиневе задержали семерых подозреваемых в разбойном нападении.

Там, скрыв лица, они угрожали ему убийством и потребовали 900 тысяч леев. После отказа потерпевшего злоумышленники похитили из его автомобиля деньги в разных валютах, причинив ущерб на сумму более 22 тысяч леев.

В результате специальных следственных мероприятий все семеро подозреваемых были установлены и задержаны. Часть похищенного имущества удалось вернуть.

Подозреваемые арестованы на 30 суток. В случае признания виновными им грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте