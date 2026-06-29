theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
29 Июня 2026, 12:50
8 646
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кагуле группа людей напала на полицейского, оформлявшего ДТП

В прошедшие выходные в селе Тартаул де Салчие мотоциклист проигнорировал законные требования полиции остановиться. В дальнейшем ситуация обострилась и привела к нападению на полицейского и повреждению служебного автомобиля.

В Кагуле группа людей напала на полицейского, оформлявшего ДТП.
В Кагуле группа людей напала на полицейского, оформлявшего ДТП.

По предварительным данным, в субботу около полуночи экипаж Национального инспектората общественной безопасности подал сигнал об остановке водителю мотоцикла. Водитель и его 18-летняя пассажирка были без защитного снаряжения.

Мотоциклист проигнорировал световые и звуковые сигналы полиции и продолжил движение. Вскоре он потерял управление и съехал с дороги.

Молодой человек покинул место происшествия, но был вскоре обнаружен полицией. Девушка-пассажир была осмотрена медиками, в дополнительной помощи она не нуждалась.

Позже, во время оформления материалов, на место прибыла группа людей, которая заблокировала полицейскую машину. В ходе конфликта 42-летний мужчина ударил полицейского, а 18-летний молодой человек повредил капот служебного автомобиля.

Оба подозреваемых были доставлены в инспекторат полиции Кагула и задержаны на 72 часа.

Мотоцикл был отправлен на специальную стоянку. Полиция продолжает расследование обстоятельств дела.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте