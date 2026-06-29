В Кагуле группа людей напала на полицейского, оформлявшего ДТП.

В прошедшие выходные в селе Тартаул де Салчие мотоциклист проигнорировал законные требования полиции остановиться. В дальнейшем ситуация обострилась и привела к нападению на полицейского и повреждению служебного автомобиля.

По предварительным данным, в субботу около полуночи экипаж Национального инспектората общественной безопасности подал сигнал об остановке водителю мотоцикла. Водитель и его 18-летняя пассажирка были без защитного снаряжения.

Мотоциклист проигнорировал световые и звуковые сигналы полиции и продолжил движение. Вскоре он потерял управление и съехал с дороги.

Молодой человек покинул место происшествия, но был вскоре обнаружен полицией. Девушка-пассажир была осмотрена медиками, в дополнительной помощи она не нуждалась.

Позже, во время оформления материалов, на место прибыла группа людей, которая заблокировала полицейскую машину. В ходе конфликта 42-летний мужчина ударил полицейского, а 18-летний молодой человек повредил капот служебного автомобиля.

Оба подозреваемых были доставлены в инспекторат полиции Кагула и задержаны на 72 часа.

Мотоцикл был отправлен на специальную стоянку. Полиция продолжает расследование обстоятельств дела.