В Кишиневе задержали подозреваемого в организации подпольного наркопритона.

Правоохранители установили, что 57-летний житель столицы предоставлял свою квартиру знакомым для употребления наркотиков. Кроме того, он снабжал их наркотическими веществами и приспособлениями для их употребления.

Во время санкционированного обыска при поддержке бойцов спецподразделения Fulger полицейские обнаружили в квартире 10 человек в возрасте от 25 до 80 лет с явными признаками наркотического опьянения. Также были изъяты несколько приспособлений для употребления наркотиков, наркотик PVP («соль») и гашиш.

Все выявленные лица проходят проверку в соответствии с действующим законодательством, а владелец квартиры был задержан.

Согласно закону, если мужчину признают виновным, ему грозит до четырех лет лишения свободы.



