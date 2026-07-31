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31 Июля 2026, 17:24
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В Кишиневе задержали подозреваемого в организации подпольного наркопритона

Правоохранители установили, что 57-летний житель столицы предоставлял свою квартиру знакомым для употребления наркотиков. Кроме того, он снабжал их наркотическими веществами и приспособлениями для их употребления.

В Кишиневе задержали подозреваемого в организации подпольного наркопритона.
В Кишиневе задержали подозреваемого в организации подпольного наркопритона.

Во время санкционированного обыска при поддержке бойцов спецподразделения Fulger полицейские обнаружили в квартире 10 человек в возрасте от 25 до 80 лет с явными признаками наркотического опьянения. Также были изъяты несколько приспособлений для употребления наркотиков, наркотик PVP («соль») и гашиш.

Все выявленные лица проходят проверку в соответствии с действующим законодательством, а владелец квартиры был задержан.

Согласно закону, если мужчину признают виновным, ему грозит до четырех лет лишения свободы.


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