20 Июля 2026, 16:02
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В Кишиневе задержали подозреваемого в краже из магазина аксессуаров
34-летний житель Кишинева стал фигурантом дела, возбужденного сотрудниками инспектората полиции сектора Рышкановка Управления полиции Кишинева. Его подозревают в ограблении.
По данным следствия, мужчина, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, открыто похитил из магазина, специализирующегося на продаже аксессуаров для мобильных телефонов, беспроводной внешний аккумулятор, причинив материальный ущерб.
В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого.
В настоящее время мужчина находится под уголовным расследованием за ограбление. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.