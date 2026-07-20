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20 Июля 2026, 16:02
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В Кишиневе задержали подозреваемого в краже из магазина аксессуаров

34-летний житель Кишинева стал фигурантом дела, возбужденного сотрудниками инспектората полиции сектора Рышкановка Управления полиции Кишинева. Его подозревают в ограблении.

В Кишиневе задержали подозреваемого в ограблении магазина аксессуаров.
В Кишиневе задержали подозреваемого в ограблении магазина аксессуаров.

По данным следствия, мужчина, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, открыто похитил из магазина, специализирующегося на продаже аксессуаров для мобильных телефонов, беспроводной внешний аккумулятор, причинив материальный ущерб.

В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого.

В настоящее время мужчина находится под уголовным расследованием за ограбление. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Источник
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