В Кишиневе задержали подозреваемого в краже из магазина аксессуаров

34-летний житель Кишинева стал фигурантом дела, возбужденного сотрудниками инспектората полиции сектора Рышкановка Управления полиции Кишинева. Его подозревают в ограблении.

По данным следствия, мужчина, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, открыто похитил из магазина, специализирующегося на продаже аксессуаров для мобильных телефонов, беспроводной внешний аккумулятор, причинив материальный ущерб.

В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого.

В настоящее время мужчина находится под уголовным расследованием за ограбление. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.