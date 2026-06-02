2 Июня 2026, 14:42
Столичная полиция задержала 13 человек в ходе антинаркотических мероприятий
Сотрудники Управления полиции Кишинёва в течение последней недели продолжили мероприятия, направленные на предотвращение и пресечение употребления и незаконного оборота наркотиков в столице.
По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 13 человек, а из незаконного оборота изъяты запрещенные вещества на сумму более 400 000 леев. Кроме того, правоохранители составили 31 протокол о правонарушении, передает noi.md
По данным ведомства, сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования задержали с поличным 19 человек, имевших при себе запрещенные вещества.
По данным фактам было дополнительно составлено еще 15 протоколов. Также изъято несколько самодельных приспособлений, использовавшихся для употребления наркотических средств.
В полиции заявляют, что мероприятия по предупреждению и борьбе с наркопреступностью в муниципии Кишинёв будут продолжены.