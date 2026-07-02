В Кишиневе проверили более 300 иностранцев: 17 человек оштрафованы.

Власти Республики Молдова провели масштабную проверку иностранных граждан, находящихся на территории Кишинева. Операция была организована утром 2 июля.

Как сообщили в Генеральном инспекторате по миграции (ГИМ), сотрудники ведомства провели проверки в районах с высокой концентрацией иностранных граждан, чтобы проконтролировать соблюдение режима пребывания на территории Республики Молдова, передает deschide.md

«В ходе операции были проверены более 300 иностранных граждан — выходцев из Индии, Непала, Бангладеш, Туркменистана, Турции, Азербайджана и Таджикистана.

По итогам проверок 17 иностранных граждан были привлечены к административной ответственности за несоблюдение обязанности постоянно иметь при себе вид на жительство», — говорится в сообщении ГИМ.

Правоохранители напоминают иностранным гражданам, а также работодателям, что они обязаны соблюдать законодательство, регулирующее пребывание и трудоустройство иностранцев на территории Республики Молдова.

В ведомстве также отметили, что эта операция является частью мероприятий ГИМ по контролю за соблюдением режима пребывания, а также по предупреждению и пресечению незаконного пребывания иностранных граждан в соответствии с действующим законодательством.