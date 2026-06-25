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ipn
25 Июня 2026, 08:12
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Дмитрий Константинов остаётся в розыске, несмотря на отмену решения судом

Бывший председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов остаётся в розыске, несмотря на решение Апелляционной палаты Юг, принятое в мае, которым было отменено постановление о его объявлении в розыск.

Дмитрий Константинов остаётся в розыске, несмотря на отмену решения судом.
Дмитрий Константинов остаётся в розыске, несмотря на отмену решения судом.

Генеральный инспекторат полиции уточняет, что эта мера остаётся в силе на основании другого судебного постановления, вынесенного в апреле, пишет ipn.md

Эти уточнения последовали после того, как Апелляционная палата Юг отменила решение, согласно которому Константинов был объявлен в розыск как осуждённый, установив, что мера была применена до того, как приговор стал окончательным, поскольку дело ещё находилось на рассмотрении в апелляционной инстанции.

Однако ГИП отмечает, что решение суда не влияет на действующие процедуры розыска, которые основаны на отдельном постановлении, вынесенном ранее по запросу прокуроров в рамках уголовного процесса.

Также Генеральный инспекторат полиции уточняет, что бывший чиновник находится и в международном розыске, по линии Интерпола.

Константинов был заочно приговорён судом первой инстанции к 12 годам лишения свободы за присвоение чужого имущества в особо крупных размерах и злоупотребление служебным положением. Приговор не является окончательным, поскольку дело находится на рассмотрении в Апелляционной палате Юг.

Источник
ipn
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