Дмитрий Константинов остаётся в розыске, несмотря на отмену решения судом.

Бывший председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов остаётся в розыске, несмотря на решение Апелляционной палаты Юг, принятое в мае, которым было отменено постановление о его объявлении в розыск.

Генеральный инспекторат полиции уточняет, что эта мера остаётся в силе на основании другого судебного постановления, вынесенного в апреле, пишет ipn.md

Эти уточнения последовали после того, как Апелляционная палата Юг отменила решение, согласно которому Константинов был объявлен в розыск как осуждённый, установив, что мера была применена до того, как приговор стал окончательным, поскольку дело ещё находилось на рассмотрении в апелляционной инстанции.

Однако ГИП отмечает, что решение суда не влияет на действующие процедуры розыска, которые основаны на отдельном постановлении, вынесенном ранее по запросу прокуроров в рамках уголовного процесса.

Также Генеральный инспекторат полиции уточняет, что бывший чиновник находится и в международном розыске, по линии Интерпола.

Константинов был заочно приговорён судом первой инстанции к 12 годам лишения свободы за присвоение чужого имущества в особо крупных размерах и злоупотребление служебным положением. Приговор не является окончательным, поскольку дело находится на рассмотрении в Апелляционной палате Юг.