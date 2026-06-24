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rupor.md logorupor
24 Июня 2026, 13:00
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В аэропорту Кишинева у иностранца изъяли более 23 тысяч евро

В Международном аэропорту Кишинева пресекли попытку незаконного ввоза крупной суммы наличных денег.

В аэропорту Кишинева у иностранца изъяли более 23 тысяч евро.
В аэропорту Кишинева у иностранца изъяли более 23 тысяч евро.

У 41-летнего иностранного гражданина, прилетевшего рейсом из Стамбула, нашли при себе 23 050 евро, сообщает пресс-служба Таможенной службы Молдова, передает rupor.md

Пассажир выбрал зеленый коридор, заявив об отсутствии товаров для декларирования. Однако во время детального досмотра инспекторы обнаружили в его ручной клади спрятанную валюту.

Незадекларированные деньги изъяли, а делом занялись офицеры Управления уголовного преследования Таможенной службы.

Источник
rupor.md logorupor
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