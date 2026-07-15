В Кишиневе задержали двух подозреваемых в серии карманных краж.

Двое мужчин в возрасте 54 и 55 лет подозреваются как минимум в трех кражах. По данным полиции, они действовали сообща и похищали кошельки и другие личные вещи в многолюдных местах столицы.

Полиция и прокуратура сектора Центр совместно с сотрудниками Управления полиции Кишинева раскрыли деятельность двух мужчин, подозреваемых в совершении серии карманных краж, сообщает пресс-служба Генинспектората полиции.

По данным правоохранителей, подозреваемые действовали в местах с большим скоплением людей, где пользовались невнимательностью граждан, чтобы похищать кошельки и другие ценные вещи.

Следователи установили их причастность как минимум к трем случаям краж. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превышает 10 тысяч леев.

После проведения оперативно-следственных мероприятий оба мужчины были установлены и задержаны на 72 часа. Полицейским также удалось вернуть часть похищенных вещей.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

В полиции уточнили, что расследование продолжается — правоохранители проверяют возможную причастность мужчин к другим аналогичным преступлениям, совершенным в столице.

Граждан призывают быть внимательными в местах большого скопления людей и следить за личными вещами.