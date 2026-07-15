theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
politia.md logopolitia
15 Июля 2026, 13:05
1 440
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишиневе задержали двух подозреваемых в серии карманных краж

Двое мужчин в возрасте 54 и 55 лет подозреваются как минимум в трех кражах. По данным полиции, они действовали сообща и похищали кошельки и другие личные вещи в многолюдных местах столицы.

В Кишиневе задержали двух подозреваемых в серии карманных краж.
В Кишиневе задержали двух подозреваемых в серии карманных краж.

Полиция и прокуратура сектора Центр совместно с сотрудниками Управления полиции Кишинева раскрыли деятельность двух мужчин, подозреваемых в совершении серии карманных краж, сообщает пресс-служба Генинспектората полиции.

По данным правоохранителей, подозреваемые действовали в местах с большим скоплением людей, где пользовались невнимательностью граждан, чтобы похищать кошельки и другие ценные вещи.

Следователи установили их причастность как минимум к трем случаям краж. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превышает 10 тысяч леев.

После проведения оперативно-следственных мероприятий оба мужчины были установлены и задержаны на 72 часа. Полицейским также удалось вернуть часть похищенных вещей.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

В полиции уточнили, что расследование продолжается — правоохранители проверяют возможную причастность мужчин к другим аналогичным преступлениям, совершенным в столице.

Граждан призывают быть внимательными в местах большого скопления людей и следить за личными вещами.

Источник
politia.md logopolitia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте