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rupor.md logorupor
16 Июля 2026, 08:20
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На въезде в Кишинев со стороны Чекан построят перехватывающую парковку на 550 мест

На въезде в сектор Чеканы обустроят стоянку типа «Park & Ride» на 550 мест, которая позволит водителям оставлять свои авто под охраной и пересаживаться на общественный транспорт. Об этом сообщает мэрия Кишинева.

На въезде в Кишинев со стороны Чекан построят перехватывающую парковку на 550 мест.
На въезде в Кишинев со стороны Чекан построят перехватывающую парковку на 550 мест.

Проект направлен на разгрузку центральных улиц города от заторов, уточняют в администрации города. Помимо самой парковочной зоны, проект предусматривает создание современного сквера и новой остановки для ожидания транспорта, передает rupor.md

Главная цель таких перехватывающих парковок — мотивировать автомобилистов, въезжающих в столицу со стороны пригородов или других районов страны, не перегружать центр города личным транспортом. Оставив машину на въезде, водители смогут быстро и комфортно продолжить путь на автобусах или троллейбусах. Муниципальные власти рассчитывают постепенно внедрить эту практику на всех ключевых въездах в Кишинев.

В конце февраля 2026 года мэр столицы Ион Чебан заявлял, что на обустройство первых четырех перехватывающих стоянок на въездах в Кишинев планируется выделить более 70 миллионов леев. Согласно представленным тогда планам, самая крупная парковка должна появиться именно на Чеканах (изначально заявлялось о 525 местах). Еще три подобные стоянки планируется обустроить в других секторах: две на Буюканах (на 250 и 240 мест) и одну на Рышкановке (на 200 мест). По оценкам муниципальных властей, сейчас по улицам столицы ежедневно передвигается около полумиллиона машин, тогда как городская инфраструктура изначально была рассчитана всего на 90 тысяч автомобилей.

Источник
rupor.md logorupor
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