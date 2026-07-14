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noi.md logonoi
14 Июля 2026, 13:37
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Стояногло: Проблем у Кишинева с Комратом станет только больше

"Разрывая связь Гагаузской автономии с центральной властью, власти сами изолирует автономию, а значит проблем у Кишинёва с Комратом станет больше", - считает депутат парламента Александр Стояногло.

Стояногло: Проблем у Кишинева с Комратом станет только больше.
Стояногло: Проблем у Кишинева с Комратом станет только больше.

По его словам, непонятно, кому мешало совместное назначение глав управлений юстиции и МВД Гагаузии. Их всегда утверждал центр - министры Молдовы. В этом и заключался смысл этой модели: интеграция региона в единую государственную систему для продвижения общей политики, пишет noi.md

«Я - тому пример. Как первый прокурор Гагаузии, назначенный генеральным прокурором страны, я руководствовался законом и политикой Генеральной прокуратуры. Эта модель работала и давала местным кадрам расти. Для меня она открыла путь до замгенпрокурора, генпрокурора Молдовы и депутата парламента», - заявил Александр Стояногло.

Он отметил, что исключение руководителей территориальных управлений Гагаузии из коллегий не усиливает государство.

«Они не принимали там стратегических решений, но это позволяло удерживать связь автономии с центральной властью. Разрывая её, власть сама изолирует автономию. Завтра эти управления продолжат функционировать, но они больше не будут координировать свои действия с Кишинёвом, а значит, проблем станет больше», - подчеркнул Александр Стояногло.

Как сообщалось ранее, Конституционный суд Молдовы 9 июля вынес решение по делу о неконституционности ряда законных полномочий Гагаузской автономии.

Источник
noi.md logonoi
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