В Кишиневе задержали 16-летнего подростка по подозрению в краже.

Сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования (BPRO) задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в краже из одного из салонов услуг в Кишиневе в ночь с 15 на 16 июля.

По предварительным данным, подозреваемый проник в помещение, взломав окно, после чего похитил четыре ноутбука, пару наушников и мобильный телефон.

На момент задержания все похищенные вещи находились при несовершеннолетнем. Полицейские изъяли их для проведения дальнейших следственных действий.

В настоящее время подросток является фигурантом уголовного дела, которое расследуют сотрудники инспектората полиции сектора Рышкановка. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.