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16 Июля 2026, 18:18
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В Кишиневе задержали 16-летнего подростка по подозрению в краже

Сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования (BPRO) задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в краже из одного из салонов услуг в Кишиневе в ночь с 15 на 16 июля.

В Кишиневе задержали 16-летнего подростка по подозрению в краже.
В Кишиневе задержали 16-летнего подростка по подозрению в краже.

По предварительным данным, подозреваемый проник в помещение, взломав окно, после чего похитил четыре ноутбука, пару наушников и мобильный телефон.

На момент задержания все похищенные вещи находились при несовершеннолетнем. Полицейские изъяли их для проведения дальнейших следственных действий.

В настоящее время подросток является фигурантом уголовного дела, которое расследуют сотрудники инспектората полиции сектора Рышкановка. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Источник
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