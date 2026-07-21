В Кишиневе водители устроили опасные гонки на скорости 225 км/ч.

Двое водителей устроили опасные гонки на улице Каля Ешилор.

Судя по опубликованному в социальных сетях видео, водитель белой Skoda Superb пытался обогнать BMW, при этом выехав на полосу встречного движения. В этот момент скорость автомобиля, согласно показаниям на приборной панели, достигала 225 км/ч.

Происходящее снимала на видео пассажир Skoda. Позже запись появилась в социальных сетях и быстро распространилась среди пользователей.

На кадрах видно, что опасные маневры выполнялись на высокой скорости, что создавало серьезную угрозу для других участников дорожного движения.

На данный момент неизвестно, установили ли правоохранители личности водителей и будут ли они привлечены к ответственности. Если полиция отреагирует на опубликованные кадры, материал будет дополнен.



