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ziua.md logoziua
23 Июня 2026, 19:36
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Женщина из Кишинёва обвинила строителей в разрушении её забора

Жительница Кишинёва утверждает, что ограждение её домовладения было разрушено в результате строительных работ, проводимых на соседнем участке на улице Ханул Морий, 45.

Женщина из Кишинёва обвинила строителей в разрушении её забора.
Женщина из Кишинёва обвинила строителей в разрушении её забора.

По словам женщины, на строительной площадке отсутствовал обязательный информационный щит, а компания, выполняющая работы, ей не известна, передает ziua.md

«22 июня 2026 года около 15:40, когда я была на работе, мне позвонила сестра и сообщила, что мой забор полностью разрушен», — рассказала Татьяна Биговски.

Она также заявляет, что не получала уведомлений от владельца участка и не давала согласия на проведение работ, которые могли бы затронуть её имущество.

После инцидента женщина обратилась в полицию. Правоохранительные органы прибыли на место, зафиксировали случай и начали установление обстоятельств происшествия, а также возможной ответственности причастных лиц.

На данный момент позиция владельца участка и строительной компании неизвестна. Полиция продолжает проверку.

Источник
ziua.md logoziua
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