В Кишиневе водителей, проехавших по велодорожке на улице 31 Августа, оштрафовали.

Водителей, проехавших по велосипедной дорожке на улице 31 Августа в Кишинёве, установили и привлекли к ответственности. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

Речь идёт об инциденте на пересечении улиц 31 Августа 1989 года и Василе Александри, где несколько автомобилистов проигнорировали дорожные знаки и выехали на полосу, предназначенную для велосипедистов, отделённую пластиковыми столбиками. Сотрудники полиции выявили нарушение после того, как в Сети распространились соответствующие кадры.

«Нарушители были идентифицированы и привлечены к административной ответственности. За допущенные нарушения водителям выписаны штрафы за несоблюдение дорожных знаков», — говорится в сообщении полиции.

Согласно статье 240, пункту (1) Кодекса о правонарушениях Республики Молдова, несоблюдение водителем требований запрещающих или предписывающих дорожных знаков влечёт штраф в размере от 10 до 12 условных единиц (500–600 леев) с начислением двух штрафных баллов. При оплате штрафа в течение трёх рабочих дней с момента получения протокола нарушитель имеет право заплатить лишь половину суммы.