unimedia.info
25 Мая 2026, 09:32
В Кишиневе мужчина с ножом пытался попасть в квартиру, в которой находился ребенок

Серьёзный инцидент произошёл в субботу, 23 мая, в жилом доме в секторе Буюканы.

Мужчина с ножом в руке постучал в дверь квартиры, в которой в тот момент находился ребёнок. Мужчина был задержан, сообщает unimedia.info 

«Инцидент был зарегистрирован, на место прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили мужчину, проявлявшего неадекватное поведение. Он был задержан.

В ходе проверки было установлено, что мужчина состоит на учёте у врача-психиатра, после чего его передали специализированным медицинским учреждениям для оказания необходимой помощи», — заявила пресс-секретарь Управления полиции Кишинёва Кристина Талпэ.


