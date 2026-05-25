В Кишиневе мужчина с ножом пытался попасть в квартиру, в которой находился ребенок.

Мужчина с ножом в руке постучал в дверь квартиры, в которой в тот момент находился ребёнок. Мужчина был задержан, сообщает unimedia.info

«Инцидент был зарегистрирован, на место прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили мужчину, проявлявшего неадекватное поведение. Он был задержан.

В ходе проверки было установлено, что мужчина состоит на учёте у врача-психиатра, после чего его передали специализированным медицинским учреждениям для оказания необходимой помощи», — заявила пресс-секретарь Управления полиции Кишинёва Кристина Талпэ.



