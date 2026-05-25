25 Мая 2026, 12:41
В выходные жители Молдовы потеряли 6 млн леев из-за телефонных афер
По данным правоохранительных органов, крупнейшая сумма, потерянная одной жертвой, составила более 2 миллионов леев.
При этом благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 347 попыток мошенничества, которые были выявлены на ранней стадии.
В 10 случаях пострадавшие всё же передали деньги злоумышленникам наличными.
Полиция призывает граждан быть внимательными и незамедлительно сообщать о любых подозрительных звонках и попытках мошенничества.