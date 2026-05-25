В Молдове раскрыта схема контрабанды телефонов на 1 млн евро.

По данным материалов уголовного преследования, члены группировки, включая представителей резидентных и нерезидентных компаний, создали и управляли хорошо структурированным преступным механизмом, специализирующимся на незаконном ввозе в Молдову мобильных телефонов последнего поколения и легализации доходов, полученных от их продажи, сообщает rupor.md

Согласно собранным доказательствам, товары закупались в Италии и перевозились в Молдову регулярными пассажирскими рейсами и посылками. Чтобы избежать уплаты таможенных пошлин и контроля, мобильные телефоны скрывались среди багажа и не декларировались на границе. Затем они распределялись среди связанных с группой физических и юридических лиц, которые знали об их незаконном происхождении, и продавались через магазины и онлайн-платформы.

Следствие установило, что полученные денежные средства систематически собирались ответственными за финансовый поток лицами и временно хранились в обменных пунктах в Кишинёве. После накопления сумм от 70 000 до 100 000 евро деньги передавались международным перевозчикам, которые незаконно вывозили их в страны ЕС, преимущественно в Бельгию, без декларирования.

Далее средства вводились в легальный оборот через компании, контролируемые участниками схемы и зарегистрированные в Бельгии, после чего переводились в Италию конечному бенефициару.

По данным следствия, в схему могли быть вовлечены около 13 физических и 6 юридических лиц, включая международных перевозчиков и представителей обменных пунктов. Предварительно установлено, что через схему было ввезено и продано мобильных телефонов на сумму более 1 миллиона евро.

В настоящее время НЦБК и прокуроры продолжают расследование для установления всех участников и полного преступного механизма.

Напоминается, что любое лицо считается невиновным до вынесения окончательного судебного решения.