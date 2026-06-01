В Молдове в ДТП с мотоциклистами с начала года погибли пять человек.

Около 80 ДТП с участием мотоциклистов произошло в Молдове за первые пять месяцев 2026 года. В результате аварий пять человек погибли, еще 84 получили травмы, сообщили в Национальном инспекторате общественной безопасности.

По данным полиции, число таких аварий снизилось по сравнению с тем же периодом прошлого года. В январе-мае 2025 года зарегистрировали 94 ДТП с участием мотоциклистов. Тогда также погибли пять человек, а 93 получили травмы, пишет rupor.md со ссылкой на moldpres.md

Пресс-секретарь инспектората сообщила, что среди наиболее частых нарушений со стороны мотоциклистов, езда без водительских прав или без нужной категории, отсутствие техосмотра или обязательной страховки, управление незарегистрированным транспортом, езда без защитного шлема, технические неисправности и неправильное размещение регистрационного номера.

В полиции также напомнили, что перед поездкой нужно проверять тормоза, свет, шины и уровень масла, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не садиться за руль под воздействием алкоголя или запрещенных веществ.

С наступлением теплого сезона количество мотоциклов на дорогах растет, поэтому полиция призывает водителей быть внимательнее и избегать рискованных маневров при обгоне и на перекрестках.