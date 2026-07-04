В Кишиневе в ДТП погиб мотоциклист.

Автоледи столкнулась с мотоциклистом, которого отбросило на припаркованную машину.

ДТП произошло сегодня на улице Василе Александри в Кишинёве.

По предварительным данным, 41-летняя женщина, управлявшая автомобилем Hyundai, столкнулась с мотоциклом, за рулём которого находился 51-летний мужчина.

От удара мотоцикл отбросило в припаркованный автомобиль.

Мотоциклиста доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Водитель автомобиля задержана на 72 часа.