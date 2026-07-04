4 Июля 2026, 21:05
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В Кишиневе в ДТП погиб мотоциклист
Автоледи столкнулась с мотоциклистом, которого отбросило на припаркованную машину.
ДТП произошло сегодня на улице Василе Александри в Кишинёве.
По предварительным данным, 41-летняя женщина, управлявшая автомобилем Hyundai, столкнулась с мотоциклом, за рулём которого находился 51-летний мужчина.
От удара мотоцикл отбросило в припаркованный автомобиль.
Мотоциклиста доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Водитель автомобиля задержана на 72 часа.