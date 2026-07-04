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4 Июля 2026, 21:05
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В Кишиневе в ДТП погиб мотоциклист

Автоледи столкнулась с мотоциклистом, которого отбросило на припаркованную машину.

В Кишиневе в ДТП погиб мотоциклист.
В Кишиневе в ДТП погиб мотоциклист.

ДТП произошло сегодня на улице Василе Александри в Кишинёве.

По предварительным данным, 41-летняя женщина, управлявшая автомобилем Hyundai, столкнулась с мотоциклом, за рулём которого находился 51-летний мужчина. 

От удара мотоцикл отбросило в припаркованный автомобиль. 

Мотоциклиста доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. 

Водитель автомобиля задержана на 72 часа.

В Кишиневе в ДТП погиб мотоциклист

Источник
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