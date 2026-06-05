В Италии насмерть разбился мотоциклист из Молдовы: столкнулся с электросамокатом.

По предварительной версии, его мотоцикл столкнулся с электросамокатом, сообщают итальянские СМИ, передает rupor.md

Погибший, 25-летний молодой человек, приехал из Молдовы и жил в этом же районе Италии. Причины, по которым случилось сильное столкновение, пока неизвестны. Сейчас следователи проверяют версию о том, что парень столкнулся с электросамокатом.

Медики прибыли на место происшествия сразу после вызова, но травмы оказались смертельными. Сейчас карабинеры выясняют все детали ДТП, собирают улики и опрашивают свидетелей, чтобы восстановить точную картину случившегося. Тело погибшего передали судебным органам для экспертизы.