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rupor.md logorupor
5 Июня 2026, 12:55
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В Италии насмерть разбился мотоциклист из Молдовы: столкнулся с электросамокатом

Мотоциклист из Молдовы погиб в результате ночного ДТП в центре курортного города Джардини-Наксос в Италии.

В Италии насмерть разбился мотоциклист из Молдовы: столкнулся с электросамокатом.
В Италии насмерть разбился мотоциклист из Молдовы: столкнулся с электросамокатом.

По предварительной версии, его мотоцикл столкнулся с электросамокатом, сообщают итальянские СМИ, передает rupor.md

Погибший, 25-летний молодой человек, приехал из Молдовы и жил в этом же районе Италии. Причины, по которым случилось сильное столкновение, пока неизвестны. Сейчас следователи проверяют версию о том, что парень столкнулся с электросамокатом.

Медики прибыли на место происшествия сразу после вызова, но травмы оказались смертельными. Сейчас карабинеры выясняют все детали ДТП, собирают улики и опрашивают свидетелей, чтобы восстановить точную картину случившегося. Тело погибшего передали судебным органам для экспертизы.

Источник
rupor.md logorupor
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