В Кишиневе произошло ДТП: мотоциклист доставлен в больницу
38-летний мотоциклист был доставлен в больницу после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на улице Заводской в столице в пятницу вечером.
В ДТП также участвовал автомобиль, которым управляла 37-летняя женщина, передает stiri.md
Авария произошла 19 июня 2026 года около 18:20 на улице Заводской, дом 5, в Кишиневе, сообщила пресс-секретарь Кишиневского управления полиции Светлана Скрипник.
По предварительной информации, полученной на месте происшествия, водитель автомобиля Volkswagen, 37-летняя женщина, столкнулась с мотоциклом, которым управлял 38-летний мужчина.
В результате столкновения мотоциклист получил различные травмы и был доставлен в больницу для медицинского осмотра.
Все обстоятельства аварии предстоит установить правоохранительным органам.