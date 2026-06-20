В Кишиневе произошло ДТП: мотоциклист доставлен в больницу

38-летний мотоциклист был доставлен в больницу после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на улице Заводской в столице в пятницу вечером.

В Кишиневе произошло ДТП: мотоциклист доставлен в больницу.