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stiri.md logostiri
20 Июня 2026, 12:45
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В Кишиневе произошло ДТП: мотоциклист доставлен в больницу

38-летний мотоциклист был доставлен в больницу после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на улице Заводской в столице в пятницу вечером.

В Кишиневе произошло ДТП: мотоциклист доставлен в больницу.
В Кишиневе произошло ДТП: мотоциклист доставлен в больницу.

В ДТП также участвовал автомобиль, которым управляла 37-летняя женщина, передает stiri.md

Авария произошла 19 июня 2026 года около 18:20 на улице Заводской, дом 5, в Кишиневе, сообщила пресс-секретарь Кишиневского управления полиции Светлана Скрипник.

По предварительной информации, полученной на месте происшествия, водитель автомобиля Volkswagen, 37-летняя женщина, столкнулась с мотоциклом, которым управлял 38-летний мужчина.

В результате столкновения мотоциклист получил различные травмы и был доставлен в больницу для медицинского осмотра.

Все обстоятельства аварии предстоит установить правоохранительным органам.


Источник
stiri.md logostiri
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