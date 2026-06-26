В Кишиневе раскрыто убийство 20-летней давности: мужчина пришёл в полицию с повинной.

Преступление, совершённое 20 лет назад, было раскрыто после того, как убийца сам явился в полицию с повинной. Останки жертвы были обнаружены вчера, 25 июня.

Согласно предварительной информации, 50-летний мужчина сообщил правоохранителям, что в конце 2007 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил до смерти другого мужчину на территории бывшей гостиницы «Стругураш» в Кишинёве, пишет pulsmedia.md

Для сокрытия следов преступления он сбросил тело в колодец на Хынчештском шоссе.

На место, где мужчина спрятал тело 20 лет назад, были вызваны спасатели, которые извлекли на поверхность останки. Они переданы в Центр судебной медицины для проведения лабораторной экспертизы.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства совершённого преступления и личность жертвы.