Убийство в подвале на Московском проспекте в столице: обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы

Помимо жестокого убийства, обвиняемому инкриминируют угрозу убийством в адрес сотрудников полиции. Нападавшему, который ранее уже был неоднократно судим за похищение ребенка, хулиганство и нападение на конвоира, грозит до 15 лет лишения свободы, пишет rupor.md

Преступление произошло во время совместного распития алкогольных напитков в подвале одного из жилых домов на Московском проспекте, где и проживал погибший. Между мужчинами вспыхнула ссора, переросшая в драку, в ходе которой обвиняемый нанес жертве смертельный удар ножом в область шеи.

После этого нападавший сам явился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся, однако при возвращении на место преступления вместе со следственной группой его поведение резко изменилось. Когда полицейские попытались надеть на подозреваемого наручники, он внезапно вытащил нож длиной 320 мм из шеи жертвы и, игнорируя приказы, стал угрожать сотрудникам, пытаясь скрыться. Чтобы обезвредить агрессивного мужчину, оперативникам пришлось произвести предупредительные выстрелы в воздух. После этого фигурант сдался, был задержан и в дальнейшем помещен под предварительный арест, в котором находится до сих пор в ожидании приговора суда.

В ходе судебного процесса государственные обвинители намерены настаивать на максимальном наказании, указывая на богатую криминальную биографию подсудимого. В 2011 году он получил 3 года тюрьмы за хулиганство, в 2016 году — 5,5 лет за ночное похищение 8-летней девочки в Дубоссарах, а в 2022 году его срок увеличили за нападение на сотрудника бендерской тюрьмы: заключенный зажал конвоиру пальцы железной дверью, пытаясь скрыть переброшенные через забор пакеты с марихуаной. Позже, в 2023 году, он также привлекался к ответственности в виде штрафа за неповиновение полиции.