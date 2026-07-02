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tv8.md logotv8
2 Июля 2026, 16:34
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В Кишиневе произошло возгорание мусора рядом со складом

В столичном секторе Чеканы загорелся мусор, сложенный на территории у складов. На месте работают пожарные.

В Кишиневе произошло возгорание мусора рядом со складом.
В Кишиневе произошло возгорание мусора рядом со складом.

Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу рассказала, что сообщение о пожаре в нежилой зоне на улице Лунка Быкулуй, 41/1 поступило в 15:08. На месте работают четыре пожарных расчета, передает tv8.md

Возгорание произошло рядом со зданием склада, который выгорел в мае 2026 года.

Источник
tv8.md logotv8
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