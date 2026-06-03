В Штефан-Водэ возле автовокзала нашли склад снарядов времен Второй мировой войны.

Находка была сделана на улице Василе Александри, в непосредственной близости от местного автовокзала. Вызванные на место специалисты вывезли снаряды в безопасное место и уничтожили, пишет rupor.md

Среди опасных находок, которые скрывались в земле на частном подворье, военные идентифицировали девять артиллерийских снарядов калибра 76 мм, два снаряда калибра 88 мм, а также две минометные мины калибра 60 мм. Все обнаруженные объекты представляли реальную угрозу для владельцев участка и окружающих. Группа разминирования оперативно транспортировала арсенал на специальный полигон, где боеприпасы были ликвидированы с соблюдением всех мер безопасности.

Эта операция стала частью масштабной работы военных по очистке территории страны от взрывоопасных предметов. Только за прошлый месяц саперы провели 15 выездов в различные районы Молдовы, включая Криулянский, Унгенский, Оргеевский, Хынчештский, Чимишлийский, Дубоссарский, Яловенский, Ниспоренский и Рышканский, уничтожив в общей сложности 31 снаряд. С начала этого года военные выполнили уже 52 такие миссии, обезвредив 161 взрывоопасный предмет.

Представители Национальной армии напоминают гражданам, что при обнаружении любых подозрительных металлических предметов строго запрещено трогать их, двигать или пытаться раскопать самостоятельно — необходимо сразу же звонить в экстренные службы.