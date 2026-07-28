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28 Июля 2026, 17:20
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В Кишиневе полицейские изъяли кусты конопли с земельных участков

Полицейские сектора Рышкановка обнаружили несколько кустов конопли на земельных участках в столице. Растения были изъяты и направлены на экспертизу.

В Кишиневе полицейские изъяли кусты конопли с земельных участков.
В Кишиневе полицейские изъяли кусты конопли с земельных участков.

В зависимости от их результатов будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Правоохранители напоминают владельцам и пользователям земельных участков, что они обязаны регулярно проверять свои территории и не допускать выращивания или произрастания растений, содержащих наркотические вещества.

Проверки продолжаются. Их цель — предотвращение и пресечение незаконного выращивания наркосодержащих растений на всей территории страны.


Источник
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