В Кишиневе пара ограбила и задушила пенсионерку: им грозит до 20 лет тюрьмы
Пара из столицы предстанет перед судом по обвинению в убийстве пенсионерки. Если их вина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.
По данным Генеральной прокуратуры, преступление было совершено 1 мая этого года. Обвиняемые, оба 42 лет, проникли в квартиру 67-летней женщины в секторе Рышкановка столицы. Намереваясь ограбить потерпевшую, они нанесли ей несколько ударов, после чего задушили кабелем.
Затем обвиняемые похитили из квартиры различные вещи, в том числе сумку, чемодан, несколько шуб, куртки, другую одежду и обувь, а также другое имущество на общую сумму около 30 тысяч леев.
Подсудимая ранее была знакома с жертвой. Они были соседками в период, когда женщина снимала квартиру в том же доме, где проживала пенсионерка. Обвиняемая знала, что потерпевшая живет одна и хранит в квартире деньги.
После этого женщина вместе с мужчиной решила завладеть деньгами и ценностями, которые они найдут в квартире.
На допросе обвиняемый полностью признал свою вину, тогда как обвиняемая признала ее частично.