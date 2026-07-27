В Кишиневе пара ограбила и задушила пенсионерку: им грозит до 20 лет тюрьмы.

Пара из столицы предстанет перед судом по обвинению в убийстве пенсионерки. Если их вина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным Генеральной прокуратуры, преступление было совершено 1 мая этого года. Обвиняемые, оба 42 лет, проникли в квартиру 67-летней женщины в секторе Рышкановка столицы. Намереваясь ограбить потерпевшую, они нанесли ей несколько ударов, после чего задушили кабелем.

Затем обвиняемые похитили из квартиры различные вещи, в том числе сумку, чемодан, несколько шуб, куртки, другую одежду и обувь, а также другое имущество на общую сумму около 30 тысяч леев.

Подсудимая ранее была знакома с жертвой. Они были соседками в период, когда женщина снимала квартиру в том же доме, где проживала пенсионерка. Обвиняемая знала, что потерпевшая живет одна и хранит в квартире деньги.

После этого женщина вместе с мужчиной решила завладеть деньгами и ценностями, которые они найдут в квартире.

На допросе обвиняемый полностью признал свою вину, тогда как обвиняемая признала ее частично.