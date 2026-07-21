В Молдове убийцу бывшего вице-премьера приговорили к 23 годам тюрьмы

По версии прокуратуры, причиной преступления стал предполагаемый долг в размере 700 леев, который бывший вице-премьер Молдовы якобы не выплатил обвиняемому за выполненные работы.

Бендерский офис прокуратуры Каушан сообщил о вынесении приговора 31-летнему мужчине, признанному виновным в разбое и убийстве, совершенном с особой жестокостью. Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме закрытого типа. Решение было вынесено 20 июля, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, мужчина признан виновным в убийстве пожилого человека — бывшего первого вице-премьера Республики Молдова Николае Андронати. По версии следствия, причиной преступления стал предполагаемый долг, который погибший якобы имел перед обвиняемым.

Согласно материалам дела, 24 февраля 2026 года мужчина проник в дом 90-летнего Андронати в Слободзейском районе, похитил 50 тысяч леев и 5 тысяч евро. После этого, пытаясь скрыть следы преступления, он связал пожилого мужчину и задушил его.

В суде обвиняемый частично признал свою вину. Он заявил, что ранее помогал Андронати с поливом, за что рассчитывал получить около 650 приднестровских рублей (примерно 700 леев), однако бывший вице-премьер отказался платить, заявив, что работа стоит лишь 30 приднестровских рублей, и выгнал его из дома.

По словам осужденного, позже он пришел вернуть свои деньги, между ними произошел конфликт, после чего он задушил Андронати, а затем, «не понимая зачем», связал его петлей.

Кроме срока лишения свободы, суд обязал мужчину выплатить наследнику погибшего 400 тысяч леев в качестве компенсации морального ущерба и более 80 тысяч леев — в качестве возмещения материального ущерба.

Приговор может быть обжалован.