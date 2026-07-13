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bani.md logobani
13 Июля 2026, 16:11
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Прокуратура не комментирует возможную причастность Раду Мариана к делу MoldATSA

Антикоррупционная прокуратура (АП) не подтверждает, но и не опровергает, фигурирует ли депутат PAS Раду Мариан в уголовном деле о злоупотреблении служебным положением на госпредприятии MoldATSA.

Прокуратура не комментирует возможную причастность Раду Мариана к делу MoldATSA.
Прокуратура не комментирует возможную причастность Раду Мариана к делу MoldATSA.

«В производстве Антикоррупционной прокуратуры находится уголовное дело, возбужденное Национальным центром по борьбе с коррупцией (CNA) по факту наличия обоснованных подозрений в совершении преступления, предусмотренного статьей о злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах, в ГП MoldATSA. Поскольку досудебное расследование продолжается, то в соответствии со статьей 212 Уголовно-процессуального кодекса на данном этапе дополнительная информация предоставлена быть не может», - говорится в сообщении ведомства, цитирует bani.md

В то же время журналисты спросили депутата PAS Раду Мариана, приглашали ли его в Антикоррупционную прокуратуру для дачи объяснений.

«Меня не вызывали. Я не имел никакого отношения к повседневной деятельности компании», — ответил Раду Мариан.

Напомним, что председатель Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур подал в Генеральную прокуратуру заявление в отношении депутата PAS Раду Мариана в связи с подозрениями о возможном использовании им своего влияния при назначении Думитру Вангели на должность директора госпредприятия MoldATSA.

Поводом стало расследование Ziarul de Gardă, опубликованное 18 июня, согласно которому директор компании Думитру Вангели якобы сфальсифицировал свое резюме. После публикации расследования Вангели был уволен, а Раду Мариан признал, что был знаком с ним еще до назначения на должность руководителя MoldATSA и сам предложил его кандидатуру, поскольку знал о его опыте в авиационной сфере. Позже депутат уточнил, что вырос с Вангели в одном дворе, однако подчеркнул, что они не были друзьями, а лишь были знакомы.

29 июня на фоне скандала вокруг MoldATSA Раду Мариан подал в отставку с поста председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

Источник
bani.md logobani
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