В Кишиневе отца и сына задержали за торговлю наркотиками.

55-летнего мужчину и его 27-летнего сына задержали с поличным сразу после того, как они привезли из Яловенского района очередную партию товара.

Следователи вели наблюдение за деятельностью подозреваемых в течение двух месяцев. Выяснилось, что младший из них сначала работал обычным курьером, но после покупки автомобиля BMW стал выполнять роль оптового доставщика и хранителя товара. Он ездил по разным населенным пунктам Молдовы, забирал крупные партии наркотиков из тайников, привозил их в Кишинев, фасовал на дозы весом около одного грамма и перепрятывал для мелких распространителей, пишет rupor.md

Чтобы обезопасить себя во время поездок, мужчина взял в сообщники своего отца, который сопровождал сына, следил за обстановкой вокруг тайников и должен был вовремя предупредить о появлении полиции, что долгое время мешало поймать их с поличным.

Операция по задержанию прошла 19 июня 2026 года, когда мужчины вернулись в столицу из Яловен. При обыске их машины правоохранители нашли рабочий мобильный телефон, изъяли около 300 граммов гашиша и 100 граммов марихуаны. Кроме того, полиция нашла еще 17 готовых закладок с гашишем, которые они успели спрятать ранее для продажи.

Суд уже поместил обоих подозреваемых под предварительный арест на 30 суток, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, а их автомобиль BMW конфискуют.