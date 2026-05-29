В России сотрудника Disney приговорили к 2 с половиной годам колонии за мармелад с наркотиком

Датерао Джугал Судхир был задержан в январе в аэропорту Шереметьево, когда прилетел из Катара. В зеленом коридоре его остановили для проверки и нашли в багаже мармелад, содержащий наркотическое вещество. Сам Судхир объяснил, что этот препарат ему прописал врач в США для купирования последствий, связанных с операцией на мозге, пишет theins.ru

На странице Судхира в Linkedin говорится, что он работает в Walt Disney с 2019 года как менеджер проектов, ориентированных на глобальные инициативы. В сообщении пресс-службы судов не уточняется гражданство осужденного. Из данных на Linkedin следует, что он уроженец Индии, но как минимум с 2010 года живет в США.

Российские суды неоднократно осуждали иностранцев за найденные в их багаже препараты, содержащие запрещенные в России вещества. Так, в 2022 году Химкинский суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9 годам колонии за вейп с гашишным маслом. Позднее ее обменяли на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута.