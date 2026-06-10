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noi.md logonoi
10 Июня 2026, 12:23
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В Вадул-луй-Водэ ликвидирована современная лаборатория по выращиванию каннабиса

Правоохранители обнаружили подпольную лабораторию по выращиванию марихуаны и около 2500 граммов каннабиса в городе Вадул-луй-Водэ.

В Вадул-луй-Водэ ликвидирована современная лаборатория по выращиванию каннабиса.
В Вадул-луй-Водэ ликвидирована современная лаборатория по выращиванию каннабиса.

Уголовное дело возбуждено против двух мужчин в возрасте 43 и 39 лет из Кишинёва, подозреваемых в выращивании и продаже наркотиков различных видов в особо крупных количествах, передает noi.md

В ходе расследования при поддержке сотрудников Таможенной службы было установлено, что один из них занимался ввозом семян каннабиса и различного оборудования для их выращивания и продажи в Республике Молдова через интернет-магазины в приложении Telegram. 

Второй подозреваемый предположительно занимался выращиванием и продажей растений каннабиса. В ходе расследования было установлено, что в страну были ввезены несколько видов семян каннабиса, предназначенных для выращивания различных сортов марихуаны. 

В результате обысков, проведенных в доме одного из подозреваемых в Вадул-луй-Водэ, была обнаружена импровизированная лаборатория по выращиванию каннабиса, оснащенная современным оборудованием для выращивания растений. 

Также были изъяты растения каннабиса в стадии роста и готовый продукт весом около 2,5 килограмма, 11 таблеток экстази, марки ЛСД, контейнеры с твердым маслом каннабиса, а также упаковка «волшебных грибов» (галлюциногенов). На основании собранных доказательств и роли, отведенной каждому в схеме, подозреваемый, ответственный за лабораторию, был задержан на 72 часа, а другой находится под следствием на свободе (под презумпцией невиновности, согласно закону).

Источник
noi.md logonoi
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