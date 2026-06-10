За сутки в Молдове сообщили о 13 случаях мошенничества с ущербом более 1,5 млн леев.

Мошенники продолжают звонить и писать гражданам, представляясь сотрудниками банков или государственных учреждений. Их цель получить деньги, банковские данные или персональную информацию, передает rupor.md

В полиции сообщили, что благодаря внимательности граждан удалось предотвратить 322 попытки мошенничества.

Правоохранители отмечают, что во многих случаях пострадавшие понимают, что их обманули, только спустя недели или месяцы после перевода денег. Некоторые мошенничества с фейковыми инвестициями продолжались с февраля по июнь 2026 года, а заявления по ним поступили только 9 июня.

Полиция призывает граждан не передавать деньги, банковские данные и персональную информацию по телефону, прекращать подозрительные разговоры и проверять информацию напрямую у официальных учреждений.