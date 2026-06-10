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10 Июня 2026, 14:16
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Жительница Унген потеряла более 400 000 леев, "инвестировав" в онлайн-платформу

Сотрудники полиции Унген задержали двух жителей левобережья Днестра в возрасте 18 и 26 лет. Их подозревают в выполнении роли курьеров в схеме мошенничества с онлайн-инвестициями.

Жительница Унген потеряла более 400 000 леев, &#34;инвестировав&#34; в онлайн-платформу.
Жительница Унген потеряла более 400 000 леев, "инвестировав" в онлайн-платформу.

По данным следствия, в мае 2026 года 55-летнюю жительницу Унген путём обмана и злоупотребления доверием убедили перевести крупные суммы денег неизвестным лицам под предлогом инвестиций через интернет-платформу. Общий ущерб составил 436 620 леев. В полицию женщина обратилась 6 июня.

В результате совместных действий сотрудников полиции Унген, Национального инспектората общественной безопасности и полиции Новых Анен были установлены и задержаны двое подозреваемых. По версии следствия, именно они получили деньги от потерпевшей 26 мая в муниципии Унгены.

Во время обысков у задержанных изъяли 13 400 леев, четыре мобильных телефона, банковские карты и автомобиль марки Honda.

Подозреваемые задержаны на 72 часа. Следствие продолжается для установления всех обстоятельств дела и выявления других участников мошеннической схемы.

Источник
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