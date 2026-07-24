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24 Июля 2026, 12:52
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В Кишиневе ликвидировали пожар на холодильном складе

Сегодня утром спасатели Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) ликвидировали пожар, вспыхнувший в холодильном складе на улице Петриканской, 19/8 в Кишиневе.

В Кишиневе ликвидировали пожар на холодильном складе.
В Кишиневе ликвидировали пожар на холодильном складе.

Сообщение о возгорании поступило в 11:07. По предварительной информации, огонь охватил склад площадью около 500 квадратных метров. Существовала опасность распространения пламени на расположенные рядом здания, сообщает пресс-служба ГИЧС.

На место происшествия были направлены пожарные расчеты. Прибывшие спасатели установили, что возгорание произошло на крыше здания. Для координации действий был создан оперативный штаб.

Благодаря оперативному вмешательству пожар удалось локализовать уже в 11:33, что предотвратило его распространение на соседние объекты. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 11:40.

В тушении участвовали 47 спасателей и пожарных, а также 9 единиц спецтехники, включая 3 автолестницы.

Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара и все обстоятельства происшествия предстоит установить.

В Кишиневе ликвидировали пожар на холодильном складе

В Кишиневе ликвидировали пожар на холодильном складе

В Кишиневе ликвидировали пожар на холодильном складе

В Кишиневе ликвидировали пожар на холодильном складе

В Кишиневе ликвидировали пожар на холодильном складе

В Кишиневе ликвидировали пожар на холодильном складе

Источник
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