В Кишиневе двое мужчин напали на курьера Glovo и украли заказ.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 17 июля, на Хынчештском шоссе в столице.

По данным полиции, около 19:40 в правоохранительные органы обратился сам пострадавший, сообщив, что на него напали двое неизвестных, пишет deschide.md

Прибывшие на место полицейские установили, что молодой человек вёз заказ, когда на него напали двое мужчин. Злоумышленники отобрали у него заказ стоимостью около 900 леев, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Полиция устанавливает личности нападавших.