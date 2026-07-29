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realitatea.md logorealitatea
29 Июля 2026, 14:54
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Курьер мошенников, обманувших юриста на 544 тысячи леев, предстанет перед судом

Курьер мошенников из Украины, которые обманули юриста из Кишинева на 544 000 леев, предстанет перед судом. Ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере от 750 000 до 1 000 000 леев.

Курьер мошенников, обманувших юриста на 544 тысячи леев, предстанет перед судом.
Курьер мошенников, обманувших юриста на 544 тысячи леев, предстанет перед судом.

По данным PCCOCS, в прошлом месяце 44-летняя юристка стала жертвой мошеннической схемы, организованной преступной группировкой из Украины, в состав которой, предположительно, входила и курьер. Члены группировки связываются с гражданами Республики Молдова посредством сообщений на русском языке, отправленных через приложения Viber, WhatsApp и Telegram, пишет realitatea.md

Они представляются сотрудниками различных учреждений и заявляют, что кто-то пытается оформить кредиты на имя жертвы. Под этим предлогом мошенники запрашивают персональные данные и банковскую информацию.

Затем, используя приложения мобильного банкинга, мошенники оформляют реальные кредиты на имя жертв, после чего снимают полученные деньги в банкоматах с помощью токенизированных банковских карт или переводят их другим участникам схемы.

После того как женщину ввели в заблуждение и она передала первую часть денег, она обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители под руководством прокуроров PCCOCS предприняли необходимые меры для документирования преступления и предотвращения новых попыток мошенничества.

«Когда потерпевшая должна была передать группе 450 000 леев, правоохранители задержали 31-летнюю гражданку Украины, которая приехала забрать деньги (по инструкциям, полученным от других членов преступной группировки, которые зафиксированы на видеозаписи, опубликованной в рамках этого пресс-релиза). Она должна была доставить деньги в Одессу на такси из Молдовы», — сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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