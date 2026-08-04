В Кишиневе двое молодых людей подозреваются во взломе автомобилей

Экипаж Батальона патрулирования и оперативного реагирования Кишинёва выявил двух молодых людей, подозреваемых в том, что в течение ночи они проникли в несколько авто в столичном секторе Рышкановка.

В Кишиневе двое молодых людей подозреваются во взломе автомобилей.