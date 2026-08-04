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4 Августа 2026, 21:18
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В Кишиневе двое молодых людей подозреваются во взломе автомобилей

Экипаж Батальона патрулирования и оперативного реагирования Кишинёва выявил двух молодых людей, подозреваемых в том, что в течение ночи они проникли в несколько авто в столичном секторе Рышкановка.

В Кишиневе двое молодых людей подозреваются во взломе автомобилей.
В Кишиневе двое молодых людей подозреваются во взломе автомобилей.

По предварительной информации, подозреваемые разбили стекла машин и похитили личные вещи, оставленные в салонах.

Оба фигуранта находятся под уголовным расследованием, которое ведут сотрудники Инспектората полиции сектора Рышкановка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и размер причиненного ущерба.

Полиция рекомендует водителям не оставлять в автомобилях на видном месте личные вещи и ценности, чтобы снизить риск краж и повреждения транспортных средств.


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