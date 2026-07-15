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bloomberg
15 Июля 2026, 08:39
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Китай впервые в истории экспортировал более 1 млн автомобилей за месяц

Китай в июне впервые в истории экспортировал более 1 млн автомобилей за месяц, а общий объем поставок продукции его автопрома за рубеж вырос на 27%.

Китай впервые в истории экспортировал более 1 млн автомобилей за месяц.
Китай впервые в истории экспортировал более 1 млн автомобилей за месяц.

Рост экспорта, который оказался выше прогнозов, позволяет Китаю сохранить шансы на повторение или превышение рекордного прошлогоднего торгового профицита в $1 трлн. Продажи китайских брендов, от BYD до Jaecoo, стремительно растут, отвоевывая долю рынка у давно существующих марок, особенно в Европе, сообщает The Guardian со ссылкой на официальные данные китайской таможни.

Анализ, проведенный берлинским Институтом исследований Китая Mercator, показал, что в первом полугодии 2026 года Китай имел товарный профицит с ЕС в размере €900 млн в день, что рискует усилить напряженность в отношениях с США и Евросоюзом, который ранее обвинял Пекин в «использовании торговли в качестве оружия». Экспорт в ЕС вырос на 12,7% в годовом исчислении, увеличив профицит до 1,225 трлн юаней.

Особое давление на европейскую промышленность оказывает экспорт электромобилей и гибридов, которые не попали под пошлины ЕС 2024 года. Крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen планирует сократить до 100 тыс. из 670 тыс. сотрудников в рамках самой масштабной реструктуризации за всю свою историю.

По данным консалтинговой компании Gavekal Dragonomics, отношение экспорта к общему объему продаж в обрабатывающей промышленности за первые четыре месяца года достигло 24%, что стало самым высоким уровнем с момента вступления Китая в ВТО в 2001 году. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 18,3%, а в прошлом году вырос до 22,3%.

«Это считалось бы высоким для небольшой экспортно-ориентированной страны; для второй по величине экономики мира это замечательно», — говорится в отчете консультантов.

Росту китайского экспорта также способствовали заказы на микросхемы на фоне глобального бума искусственного интеллекта и продолжающееся сдерживание внутреннего спроса.

Источник
bloomberg
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