В Кишиневе 20-летний мужчина грабил прохожих по ночам: его задержали
Сотрудники инспектората полиции сектора Рышкановка установили и задержали 20-летнего жителя Флорештского района, подозреваемого как минимум в двух грабежах, совершенных в Кишиневе.
По данным полиции, молодой человек действовал в ночное время. Он подходил к своим жертвам и открыто похищал у них мобильные телефоны и личные вещи, применяя физическую силу.
Общий ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается примерно в 11 тысяч леев.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось установить. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Согласно законодательству, за подобное преступление ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.
Полиция продолжает расследование, чтобы вернуть похищенное имущество владельцам и установить возможную причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.