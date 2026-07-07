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politia.md logopolitia
7 Июля 2026, 12:50
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В Кишиневе 20-летний мужчина грабил прохожих по ночам: его задержали

Сотрудники инспектората полиции сектора Рышкановка установили и задержали 20-летнего жителя Флорештского района, подозреваемого как минимум в двух грабежах, совершенных в Кишиневе.

В Кишиневе 20-летний мужчина грабил прохожих по ночам: его задержали.
В Кишиневе 20-летний мужчина грабил прохожих по ночам: его задержали.

По данным полиции, молодой человек действовал в ночное время. Он подходил к своим жертвам и открыто похищал у них мобильные телефоны и личные вещи, применяя физическую силу.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается примерно в 11 тысяч леев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось установить. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Согласно законодательству, за подобное преступление ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Полиция продолжает расследование, чтобы вернуть похищенное имущество владельцам и установить возможную причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Источник
politia.md logopolitia
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