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realitatea.md logorealitatea
9 Июня 2026, 15:08
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В Молдове мужчина лишился 200 тысяч леев из-за мошенничества в Telegram

В Кишинёве сотрудники полиции задержали с поличным мужчину, подозреваемого в причастности к мошеннической схеме, осуществлявшейся через звонки в Telegram.

В Молдове мужчина лишился 200 тысяч леев из-за мошенничества в Telegram.
В Молдове мужчина лишился 200 тысяч леев из-за мошенничества в Telegram.

По данным полиции, злоумышленники связывались с гражданами, представляясь сотрудниками служб доставки, полиции или Национального банка Молдовы, сообщает realitatea.md

Под предлогом проведения проверок или решения срочных вопросов они убеждали людей переводить деньги на указанные счета.

В данном случае мошенникам удалось убедить потерпевшего перевести 200 тысяч леев. Когда жертва собиралась отправить ещё такую же сумму, подозреваемый был задержан правоохранителями.

После задержания мужчина был помещён под предварительный арест сроком на 30 суток.

Следствие продолжается, полиция устанавливает всех возможных сообщников подозреваемого.

Правоохранители призывают граждан проявлять бдительность и не переводить деньги по просьбе незнакомых лиц, независимо от того, представителями каких учреждений они себя называют.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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