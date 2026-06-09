Полиция ищет подозреваемого в краже в Бельцах

По данным правоохранителей, случай произошел 31 мая на улице Мирона Костина в муниципии Бельцы. Мужчина, предположительно, тайно проник на территорию автосервиса и, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдал, похитил ящик с инструментами, передает noi.md

После этого подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.

Граждан, располагающих информацией, которая может помочь установить личность мужчины, просят незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 078 345 352 или 069 889 398.

Конфиденциальность лиц, предоставивших информацию, гарантируется.