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noi.md logonoi
9 Июня 2026, 19:00
1 741
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Полиция ищет подозреваемого в краже в Бельцах

Полиция проводит мероприятия по установлению личности мужчины, подозреваемого в совершении кражи.

Попал на камеры: полиция ищет подозреваемого в краже в Бельцах. Коллаж: noi.md
Попал на камеры: полиция ищет подозреваемого в краже в Бельцах. Коллаж: noi.md

По данным правоохранителей, случай произошел 31 мая на улице Мирона Костина в муниципии Бельцы. Мужчина, предположительно, тайно проник на территорию автосервиса и, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдал, похитил ящик с инструментами, передает noi.md

После этого подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. 

Граждан, располагающих информацией, которая может помочь установить личность мужчины, просят незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 078 345 352 или 069 889 398. 

Конфиденциальность лиц, предоставивших информацию, гарантируется.

Источник
noi.md logonoi
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