В Хынчештах обнаружили плантацию конопли.

В ходе обысков в Хынчештах правоохранители выявили факты незаконного культивирования конопли и изъяли наркотики. Об этом сообщает полиция, отмечая, что следственные мероприятия прошли у двух местных жителей.

Оперативные действия проводились в отношении мужчин в возрасте 30 и 35 лет. В ходе обысков в их хозяйственных постройках стражи порядка обнаружили специально выращенные и ухоженные растения конопли, передает rupor.md

Помимо культивируемых растений, в специально оборудованном помещении правоохранители нашли высушенную коноплю. Также на месте был обнаружен предмет, изготовленный кустарным способом и предназначенный для употребления наркотических средств.

В настоящее время полиция продолжает необходимые следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по итогам расследования будут приняты предусмотренные законом меры.