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rupor.md logorupor
24 Июля 2026, 19:01
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В Хынчештах обнаружили плантацию конопли

В ходе обысков в Хынчештах правоохранители выявили факты незаконного культивирования конопли и изъяли наркотики. Об этом сообщает полиция, отмечая, что следственные мероприятия прошли у двух местных жителей.

В Хынчештах обнаружили плантацию конопли.
В Хынчештах обнаружили плантацию конопли.

Оперативные действия проводились в отношении мужчин в возрасте 30 и 35 лет. В ходе обысков в их хозяйственных постройках стражи порядка обнаружили специально выращенные и ухоженные растения конопли, передает rupor.md

Помимо культивируемых растений, в специально оборудованном помещении правоохранители нашли высушенную коноплю. Также на месте был обнаружен предмет, изготовленный кустарным способом и предназначенный для употребления наркотических средств.

В настоящее время полиция продолжает необходимые следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по итогам расследования будут приняты предусмотренные законом меры.

Источник
rupor.md logorupor
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