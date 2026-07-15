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15 Июля 2026, 18:00
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В Кишиневе и пригородах выявили незаконные плантации конопли

Сотрудники полиции секторов Чеканы и Центр задокументировали несколько случаев незаконного выращивания наркосодержащих растений в Кишиневе и пригородах.

В Кишиневе и пригородах выявили незаконные плантации конопли.
В Кишиневе и пригородах выявили незаконные плантации конопли.

В ходе проведенных мероприятий правоохранители обнаружили незаконные посадки конопли. Растения были изъяты и направлены на экспертизу.

Владельцы земельных участков, на которых были обнаружены плантации, проходят проверку в соответствии с действующим законодательством.

Полиция призывает граждан сообщать о подобных нарушениях. В ведомстве отмечают, что своевременное обращение в правоохранительные органы поможет предотвратить попадание наркосодержащих растений в незаконный оборот и повысить безопасность общества.

Источник
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