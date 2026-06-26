Главный архитектор Хынчешт оспаривает вывод ANI о необоснованном имуществе.

Главный архитектор Хынчештского района Елена Морару обратилась в суд с иском против Национального органа по неподкупности (ANI), который ранее установил у неё наличие необоснованного имущества на сумму более 575 тысяч леев.

Дело было зарегистрировано в Апелляционной палате 25 июня, передает tvrmoldova.md

По данным ANI, в ходе проверки за период 2016–2025 годов были выявлены расхождения между задекларированными доходами и стоимостью имущества чиновницы и членов её семьи. В частности, речь идёт о квартире площадью 85,4 кв. м, приобретённой в мае 2021 года за 521 816 леев.

В ведомстве считают, что разница между официальными доходами и стоимостью имущества указывает на необоснованное обогащение.

Со своей стороны Елена Морару заявляет, что выявленные расхождения являются «технической ошибкой», связанной с использованием данных кадастра и реестра недвижимости. Она утверждает, что недвижимость была приобретена за собственные средства, накопленные за более чем 30 лет работы, а расчёты по сделке были завершены в декабре 2022 года.

Отдельно отмечается, что ранее, в июне 2023 года, Морару была задержана Национальным центром по борьбе с коррупцией по другому делу. Тогда её подозревали в получении незаконных вознаграждений за оформление актов приёмки недвижимости. По версии следствия, с 2022 года она могла незаконно оформить документы как минимум на 12 объектов.

Также сообщалось, что в августе 2025 года чиновницу подозревали в получении взяток в размере от 200 до 500 евро за выдачу или ускорение разрешительных документов на строительство.

Елена Морару занимает должность главного архитектора Хынчештского района с 2008 года. В случае окончательного решения ANI ей может грозить конфискация необоснованного имущества и запрет занимать государственные должности сроком на три года.