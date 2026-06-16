16 Июня 2026, 12:10
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У въезда в Яловены водитель едва не сбил пешеходов на остановке
Водитель легкового автомобиля едва не сбил пешеходов, ожидавших общественный транспорт на остановке. Инцидент произошёл 15 июня на Хынчештском шоссе, у въезда в город Яловены. Момент попал на видеорегистратор.
На кадрах видно, как автомобиль совершает обгон на участке сужения полосы, буквально в нескольких сантиметрах от людей, стоящих на остановке, пишет unimedia.info
Судя по видео, водитель не снизил скорость и продолжил движение.
Полиция пока не прокомментировала инцидент.