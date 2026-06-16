У въезда в Яловены водитель едва не сбил пешеходов на остановке.

На кадрах видно, как автомобиль совершает обгон на участке сужения полосы, буквально в нескольких сантиметрах от людей, стоящих на остановке, пишет unimedia.info

Судя по видео, водитель не снизил скорость и продолжил движение.

Полиция пока не прокомментировала инцидент.