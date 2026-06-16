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unimedia.info logounimedia
16 Июня 2026, 12:10
3 874
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У въезда в Яловены водитель едва не сбил пешеходов на остановке

Водитель легкового автомобиля едва не сбил пешеходов, ожидавших общественный транспорт на остановке. Инцидент произошёл 15 июня на Хынчештском шоссе, у въезда в город Яловены. Момент попал на видеорегистратор.

У въезда в Яловены водитель едва не сбил пешеходов на остановке.
У въезда в Яловены водитель едва не сбил пешеходов на остановке.

На кадрах видно, как автомобиль совершает обгон на участке сужения полосы, буквально в нескольких сантиметрах от людей, стоящих на остановке, пишет unimedia.info

Судя по видео, водитель не снизил скорость и продолжил движение.

Полиция пока не прокомментировала инцидент.

Источник
unimedia.info logounimedia
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